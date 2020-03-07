В ВОЗ сообщили новые данные о распространении коронавируса COVID-19

Коронавирус COVID-19 продолжает захватывать новые страны. В ВОЗ сообщили, что он уже затронул 101 страну и, по прогнозам экспертов, продолжит распространяться дальше, пишет Газета.Ру.

По состоянию на утро 9 марта, коронавирус COVID-19 обнаружен у 109 332 человек. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает, что в результате инфицирования 3 820 пациентов скончались. 61 869 смогли побороть болезнь.

Распространение коронавируса COVID-19 может нанести мировой экономике ущерб минимум в 2,7 трлн долларов, считают эксперты Bloomberg. Уже известно, что из-за распространения коронавируса пострадала торговля Китая. Импорт в эту страну снизился на 4%, а экспорт упал на 17,2% в долларовом эквиваленте.

Коронавирус COVID-19 выявлен и в России. Только 8 марта было зафиксировано 3 новых случая заражения у жителей Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все заболевшие ранее вернулись из Италии. Всего же на территории России зафиксировано 17 случаев заражения. Троим пациентам удалось выздороветь. Также выписаны и 8 россиян, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess.

Если в Китае темпы распространения коронавируса снизились, то в Южной Корее, Италии, Иране, Германии и Франции они продолжают нарастать. В эти страны уже ограничили полеты многие авиакомпании.

В Италии из-за вспышки коронавируса до 3 апреля закрыли на въезд и выезд Ломбардию и еще 14 провинций. Введено чрезвычайное положение из-за нового коронавируса в ряде штатов США.