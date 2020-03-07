Китайские врачи рассказали о необратимом воздействии COVID-19

Врачи из больницы Чжуннань (Университет Уханя) заявили о том, что новый тип коронавируса COVID-19 имеет необратимое воздействие на организм.

Проанализировав данные, полученные при вскрытии тел девяти пациентов, умерших после заражения COVID-19, они увидели, что этот тип коронавируса поражает легочную ткань. Повреждения имеют необратимую природу, заявляют врачи.

Как рассказали медики, влияние коронавируса COVID-19 на организм можно сравнить с воздействием на организм ОРВИ, а точнее тяжелого острого вирусного синдрома, ТОРС, и СПИДа. Коронавирус наносит вред легким и иммунной системе. Те, кто перенес коронавирус, могут получить такое осложнение, как отдышка.

Ученые считают, что на ранних стадиях заболевания важно принимать меры, которые бы защитили легкие от необратимого фиброза. Легче воздействие на организм будет в случае, если удастся диагностировать болезнь на ранней стадии, чтобы провести эффективное лечение.