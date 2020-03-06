Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей

Сегодня, 11:39

Анна Лисова

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Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей
Фото: Из открытых источников

При худшем сценарии коронавирус в Великобритании может заразить до 80% людей, находящихся на территории страны.
Об этом говорится в аналитической записке для британского правительства, пишет The Independent.
Если такой прогноз станет реальностью, то от коронавирусной инфекции погибнет до полумиллиона британцев.

В Минздраве Великобритании считают, что данный прогноз вряд ли станет реальностью, но готовиться к худшему сценарию необходимо. Эксперты отмечают, что если ситуация выйдет из под контроля, то коронавирус будет поражать четырех из каждых пяти британцев, сообщает ИноСМИ.
В документе, который составила Группа по информационному обеспечению национальной безопасности указано, что смертность от коронавируса в случаях с клиническими проявлениями может достигнуть 2-3%.
В ВОЗ, комментируя ситуацию с коронавирусом на планете, предупредили, что эта эпидемия показала неготовность мира к борьбе с подобного рода проблемами.
Отметим, в Европе сейчас коронавирус зафиксирован почти во всех странах. Больше всего случаев выявлено в Италии, Франции и Германии. Что же касается всего мира, то в Китае число новых случаев с каждым днем начало снижаться, а вот в Иране и Южной Корее ситуация по-прежнему напряженная.

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