Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей

При худшем сценарии коронавирус в Великобритании может заразить до 80% людей, находящихся на территории страны.

Об этом говорится в аналитической записке для британского правительства, пишет The Independent.

Если такой прогноз станет реальностью, то от коронавирусной инфекции погибнет до полумиллиона британцев.

В Минздраве Великобритании считают, что данный прогноз вряд ли станет реальностью, но готовиться к худшему сценарию необходимо. Эксперты отмечают, что если ситуация выйдет из под контроля, то коронавирус будет поражать четырех из каждых пяти британцев, сообщает ИноСМИ.

В документе, который составила Группа по информационному обеспечению национальной безопасности указано, что смертность от коронавируса в случаях с клиническими проявлениями может достигнуть 2-3%.

В ВОЗ, комментируя ситуацию с коронавирусом на планете, предупредили, что эта эпидемия показала неготовность мира к борьбе с подобного рода проблемами.

Отметим, в Европе сейчас коронавирус зафиксирован почти во всех странах. Больше всего случаев выявлено в Италии, Франции и Германии. Что же касается всего мира, то в Китае число новых случаев с каждым днем начало снижаться, а вот в Иране и Южной Корее ситуация по-прежнему напряженная.