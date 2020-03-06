Коронавирус охватил уже почти полмира

Сегодня, 10:33
Новый коронавирус зафиксировали уже почти в 100 странах мира. В ночь на 8 марта о выявлении на своих территориях вируса заявили власти Молдавии, Парагвая, Болгарии и Мальты. Число стран, куда он проникает, продолжает расти.
Из положительных новостей касательно распространения коронавирусом можно отметить о том, что в Китае снижаются темпы заражения коронавирусом. Тем не менее, за последние сутки там от него скончались 27 человек, пишет ТАСС.
В Европе коронавирус сейчас активно распространяется в Италии, Франции и Германии. В Италии от вызванного коронавирусом заболевания за сутки умерли 36 человек. Количество заразившихся в стране достигло 5833 при 233 летальных исходах.
Новые случаи коронавируса выявлены также во Франции, Норвегии, Греции, Чехии и Румынии.
С проблемой распространения коронавируса столкнулись туристы, путешествующие на круизных лайнерах Diamond Princess и Grand Princess. Теперь же коронавирус выявили и на теплоходе, совершавшем круиз по Нилу из Асуана в Луксор. Там коронавирус подтвержден у 33 пассажиров из 171. Коронавирус выявили у туристки из Тайваня, которая путешествовала этим теплоходом. Сейчас все, кто контактировал с ней, взяты под наблюдением.
На фоне распространения коронавируса «Аэрофлот» с 8 марта сокращает количество рейсов в Иран с 5 до 1. Также сокращены полеты в Италию, Южную Корею и Иран.
В странах ЕС предпринимаются дополнительные меры по безопасности. В частности, температуру меряют пассажирам, пересекающим границу Польши. В Италии могут в ближайшее время закрыть въезд и выезд в более чем 10 областей страны.
Коронавирус выявили в участника ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, на которой выступали глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Трамп заявил, что не будет отменять свои предвыборные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.
Коронавирус добрался и до России. В Москве уже выписали мужчину, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, еще пять пациентов проходят лечение.
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