Коронавирус охватил уже почти полмира

Сегодня, 10:33

Анна Лисова

0

Image
Коронавирус охватил уже почти полмира
Фото: Из открытых источников

Новый коронавирус зафиксировали уже почти в 100 странах мира. В ночь на 8 марта о выявлении на своих территориях вируса  заявили власти Молдавии, Парагвая, Болгарии и Мальты. Число стран, куда он проникает, продолжает расти.
Из положительных новостей касательно распространения коронавирусом можно отметить о том, что в Китае снижаются темпы заражения коронавирусом. Тем не менее, за последние сутки там от него скончались 27 человек, пишет ТАСС.
В Европе коронавирус сейчас активно распространяется в Италии, Франции и Германии. В Италии от вызванного коронавирусом заболевания за сутки умерли 36 человек. Количество заразившихся в стране достигло 5833 при 233 летальных исходах.
Новые случаи коронавируса выявлены также во Франции, Норвегии, Греции, Чехии и Румынии.
С проблемой распространения коронавируса столкнулись туристы, путешествующие на круизных лайнерах Diamond Princess и Grand Princess. Теперь же коронавирус выявили и на теплоходе, совершавшем круиз по Нилу из Асуана в Луксор. Там коронавирус подтвержден у 33 пассажиров из 171. Коронавирус выявили у туристки из Тайваня, которая путешествовала этим теплоходом. Сейчас все, кто контактировал с ней, взяты под наблюдением.

На фоне распространения коронавируса «Аэрофлот» с 8 марта сокращает количество рейсов в Иран с 5 до 1. Также сокращены полеты в Италию, Южную Корею и Иран.
В странах ЕС предпринимаются дополнительные меры по безопасности. В частности, температуру меряют пассажирам, пересекающим границу Польши. В Италии могут в ближайшее время закрыть въезд и выезд в более чем 10 областей страны.
Коронавирус выявили в участника ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, на которой выступали глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Трамп заявил, что не будет отменять свои предвыборные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.
Коронавирус добрался и до России. В Москве уже выписали мужчину, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, еще пять пациентов проходят лечение.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Коронавирус в Великобритании может заразить до 80% жителей

Сегодня, 11:39

Коронавирус охватил уже почти полмира

Сегодня, 10:33

Онкологи назвали 6 ранних признаков рака поджелудочной железы

Сегодня, 08:43

Обнародована актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 7 марта

Вчера, 12:37

7 признаков развивающейся лейкемии перечислили медики

Вчера, 10:52

При лучшем сценарии коронавирус унесет жизни 15 млн человек

6-03-2020, 17:01

Доктор Мясников запретил голодать и назвал оптимальное количество калорий в сутки

6-03-2020, 15:59

Ученые рассказали, как похудеть без физических нагрузок

5-03-2020, 10:11

Российские врачи оценили эффективность «жукотерапии» в борьбе с раком

5-03-2020, 10:07

Названы сроки начала эпидемии коронавируса в России

4-03-2020, 12:23

Сонливость днем может быть признаком развития рака

3-03-2020, 09:10

Эксперты составили список лучших мобильных приложений для диабетиков

2-03-2020, 14:53

Названы 5 лучших простых продуктов для борьбы с воспалениями в организме

1-03-2020, 22:11

Названы продукты, которые защитят от вирусов и бактерий

1-03-2020, 19:48

Диетологи поделились рекомендациями по питанию в Великий пост

1-03-2020, 17:49

Ученые заявили, что жир снимает напряжение с сосудов

1-03-2020, 08:44

ВОЗ повысила до «очень высокого» риск распространения коронавируса COVID-19

1-03-2020, 01:01

Оливковое масло сохраняет свои полезные свойства даже после жарки

28-02-2020, 13:48

Частое использование антисептиков для рук повышает риск заразиться коронавирусом

27-02-2020, 16:44

В Эстонии выявлен первый носитель коронавируса

27-02-2020, 12:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle