Врач-диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов

Вчера, 23:53

Анна Лисова

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Врач-диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов
Фото: Из открытых источников

Молочные продукты среди россиян очень популярны. Их любят как взрослые, так и дети, ведь молочных продуктов огромное множество.
Но, как рассказала врач-диетолог Лидия Ионова изданию НТВ, не все молочные продукты одинаково полезные.
Самым полезным Лидия Ионова назвала йогурт. Он содержит много быстроусвояемого белка, кальция и полезных бактерий. К тому же йогурт почти не имеет противопоказаний. Но речь идет о живом натуральном йогурте, который не имеет ничего общего с теми сладкими десертами, которые производители называют йогуртами, и которые могут храниться месяцами, а в их составе едва ли не вся таблица Менделеева.

Второе место Ионова отдала кефиру. Но стоит учитывать, что он противопоказан людям, страдающим от хронического гастрита, язвы и других проблем с желудком. При таких заболеваниях от кефира может возникнуть дискомфорт в желудке. Поэтому людям с гастритом, язвой и другими болезнями ЖКТ следует кефир пить очень осторожно и умеренно.
Айран и простоквашу Ионова считает менее полезными. Айран, отметила диетолог, содержит много соли, которая вредна гипертоников. Что же касается простокваши, то в ней не так много полезных бактерий, как в йогурте или кефире.
А вот ряженка может даже навредить. В ней при термообработке возникают продукты гликирования, которые считаются фактором старения и развития болезни Альцгеймера. К тому же она является достаточно жирным продуктом. Поэтому употреблять ее лучше не регулярно.

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