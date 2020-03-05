7 признаков развивающейся лейкемии перечислили медики

Лейкемия, она же рак крови, как и большинство онкологических заболеваний, развивается бессимптомно. Однако все же есть «тревожные звоночки», которые многие люди просто игнорируют. Между тем распознавание сигналов собственного организма увеличивает шансы на излечение и выживание.

Признаков, которые могут сигналить о раке крови, семь. Самый распространенный из них - анемия. На это состояние в большинстве случаев обычно указывают беспричинная усталость и чрезмерная бледность кожи, а также головокружения. Временами на человека может накатывать чувство прострации.

Быстрые кровоподтеки (синяки) - еще один симптом, который встречается довольно часто. Медикфорум пишет, что при раке крови синяки остаются даже при небольших ушибах.

Лейкемия на ранних стадиях может проявить себя следами крови в стуле либо моче. Кроме того, могут наблюдаться кровотечения из носа или десен.

При этом онкологическом заболевании могут опухать лимфоузлы в горле, паху, и подмышках.

Боль под ребрами слева - симптом, который может наблюдаться только при некоторых формах лейкемии - тех, которые воздействуют и на селезенку.

При раке крови нередко учащаются простуды и инфекционные заболевания, в том числе может наблюдаться и бронхиальная пневмония. Это объясняется снижением защитных сил организма.

Ночной пот, стремительное похудение и потеря аппетита - эти симптомы являются прямым показанием к тому, чтобы сходить на прием к врачу и пройти полное обследование организма.