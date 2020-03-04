Доктор Мясников запретил голодать и назвал оптимальное количество калорий в сутки

Известный российский врач-кардиолог, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников советует россиянам не поддаваться на продуцируемые интернет-советчиками рекомендации по голоданию и питаться правильно.

Доктор заявил, что голодать не стоит, но и переедать тоже. Ориентироваться следует на суточную норму в 1800 калорий.

«Никого не слушайте, не голодайте, питайтесь правильно, укладываясь в 1800 калорий в сутки. Это – основное. Ни одному из экспертов по диетологии, особенно в интернете, я верить не советую», - резко заявил доктор Мясников в интервью «Вести.Ру».

Врач уверен, что к рекомендациям по питанию, которые появляются в интернете, стоит относиться критически. И не только к тем, которые исходят от никому неизвестных экспертов - даже советы профессиональных и маститых диетологов меняются со временем.

Мясников напомнил, как ранее все они дружным хором рекомендовали не кушать красное мясо, распространяя «страшилки». Гонениям подверглись и яйца.

«Раньше говорили , что мясо есть вредно, теперь оно реабилитировано. Яйца – то нельзя, то можно, теперь опять нельзя», - говорит Александр Леонидович.

Он напомнил, что поколения бабушек и дедушек не знали интернета, их никто не обучал правильному питанию, но такого количества людей с ожирением, как сейчас, в те времена не было. Сейчас же учат принципам правильного питания все, кому не лень - и врачи, и журналисты, и блогеры. Но где результат? Количество тучных людей растет день ото дня. Тем не менее, Мясников убежден, что россияне станут стройнее и здоровее, если не будут голодать, а будут питаться правильно - то бишь, кушать здоровую еду.

«Принципы правильного питания элементарны: не больше 1800 калорий в сутки, никакого голодания. 0,5 кг овощей, 0,5 кг фруктов, упор на рыбу. Если красное мясо, то не чаще трех раз в неделю. Если молоко, то в умеренном количестве. Небольшое количество красного вина. Продукты из цельных зерен – и все», – вот и все нехитрые принципы, которые позволят каждому сохранить здоровье на долгие годы и забыть о лишнем весе.