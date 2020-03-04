Доктор Мясников запретил голодать и назвал оптимальное количество калорий в сутки

Сегодня, 15:59
Известный российский врач-кардиолог, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников советует россиянам не поддаваться на продуцируемые интернет-советчиками рекомендации по голоданию и питаться правильно.
Доктор заявил, что голодать не стоит, но и переедать тоже. Ориентироваться следует на суточную норму в 1800 калорий.
Врач уверен, что к рекомендациям по питанию, которые появляются в интернете, стоит относиться критически. И не только к тем, которые исходят от никому неизвестных экспертов - даже советы профессиональных и маститых диетологов меняются со временем.
Мясников напомнил, как ранее все они дружным хором рекомендовали не кушать красное мясо, распространяя «страшилки». Гонениям подверглись и яйца.
Он напомнил, что поколения бабушек и дедушек не знали интернета, их никто не обучал правильному питанию, но такого количества людей с ожирением, как сейчас, в те времена не было. Сейчас же учат принципам правильного питания все, кому не лень - и врачи, и журналисты, и блогеры. Но где результат? Количество тучных людей растет день ото дня. Тем не менее, Мясников убежден, что россияне станут стройнее и здоровее, если не будут голодать, а будут питаться правильно - то бишь, кушать здоровую еду.
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