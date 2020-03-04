При лучшем сценарии коронавирус унесет жизни 15 млн человек

Ученые из Австралии составили несколько прогнозов касательно дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Они считают, что при самом благоприятном сценарии жертвами коронавируса COVID-19 станет не менее 15 млн человек. При этом глобальный ВВП сократиться на 2,4 трлн долларов

На сегодняшний день эпидемия уже коснулась почти 100 тыс человек, и около 3,3 тыс человек погибли. Коронавирус, который был впервые обнаружен в китайском Ухане в декабре минувшего года, распространился по всем континентам.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса угрозой международного масштаба и предупредила, что время, когда человечество все еще может сдержать глобальную пандемию, истекает.

Как считают австралийские эксперты, коронавирус вряд ли удастся остановить в ближайшее время. Вирус продолжит распространяться, унося с каждым днем все больше человеческих жизней. Далеко не все страны обладают ресурсами, которые позволят оказать надлежащую медицинскую помощь всем, кто будет в ней нуждаться.

Всего эксперты составили 7 возможных сценариев распространения коронавируса. Самый худший седьмой сценарий показывает, что может произойти в случае глобальной пандемии, которая будет возвращаться ежегодно.

При самом мрачном сценарии может умереть до 68 млн человек, а потери глобального ВВП достигнут 9 трлн долларов.

Как объяснили эксперты, они строили модель на базе информации об испанке, которая бушевала на планете 1918-1920 годах и убила до 50 млн человек.