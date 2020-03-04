При лучшем сценарии коронавирус унесет жизни 15 млн человек

Сегодня, 17:01

Анна Лисова

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При лучшем сценарии коронавирус унесет жизни 15 млн человек
Фото: Из открытых источников

Ученые из Австралии составили несколько прогнозов касательно дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.
Они считают, что при самом благоприятном сценарии жертвами коронавируса COVID-19 станет не менее 15 млн человек. При этом глобальный ВВП сократиться на 2,4 трлн долларов
На сегодняшний день эпидемия уже коснулась почти 100 тыс человек, и около 3,3 тыс человек погибли. Коронавирус, который был впервые обнаружен в китайском Ухане в декабре минувшего года, распространился по всем континентам.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса угрозой международного масштаба и предупредила, что время, когда человечество все еще может сдержать глобальную пандемию, истекает.

Как считают австралийские эксперты, коронавирус вряд ли удастся остановить в ближайшее время. Вирус продолжит распространяться, унося с каждым днем все больше человеческих жизней. Далеко не все страны обладают ресурсами, которые позволят оказать надлежащую медицинскую помощь всем, кто будет в ней нуждаться.
Всего эксперты составили 7 возможных сценариев распространения коронавируса. Самый худший седьмой сценарий показывает, что может произойти в случае глобальной пандемии, которая будет возвращаться ежегодно.
При самом мрачном сценарии может умереть до 68 млн человек, а потери глобального ВВП достигнут 9 трлн долларов.
Как объяснили эксперты, они строили модель на базе информации об испанке, которая бушевала на планете 1918-1920 годах и убила до 50 млн человек.

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