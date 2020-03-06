Онкологи назвали 6 ранних признаков рака поджелудочной железы

Сегодня, 08:43

Сергей Нилов

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Онкологи назвали 6 ранних признаков рака поджелудочной железы
Фото: Из открытых источников

Ранее выявление рака поджелудочной железы - это 85 процентов шансов на выживание в течение пяти ближайших лет. Если болезнь выявляется на поздних стадиях, вероятность успешного лечения онкологами оценивается всего лишь в три процента. Разница очевидная, и медики не устают повторять первые признаки, по которым можно заподозрить наличие злокачественной опухоли в органе.

Рак поджелудочной железы на ранних стадиях может проявиться 6 неочевидными симптомами. Первый из них - желтуха. Объясняется желтый пигмент кожи тем, что опухоль мешает высвобождению желчи, содержащей билирубин. Его избыток приводит к тому, что кожные покровы и белки глаз обретают желтоватый оттенок.

Насторожить должна темная по цвету моча. Это один из самых распространенных признаков онкологии поджелудочной, поэтому при его появлении стоит незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Жирный кал (стеаторея) часто сопровождает онкологические заболевания и указывает на то, что пищеварительная система из-за влияния опухоли не может нормально расщеплять жиры и выводит их из организма с калом.

Пигментированный стул или пятнистый - еще один признак, который говорит о необходимости срочного обследования у онколога.

Важно также обратить внимание на кожу. Она первая может сигнализировать о том, что в поджелудочной железе развивается опухоль. Так, повышенный билирубин вызывает сильнейший зуд кожи.

Многие больные (порядка 80 процентов) жалуются на тупые боли в верхней части живота. Они могут быть периодическими и возникать только по ночам, но по мере прогрессирования опухоли могут давать о себе знать чаще.

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