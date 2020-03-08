Ученые назвали пять признаков приближающегося инфаркта

Сегодня, 01:32

Анна Лисова

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Ученые назвали пять признаков приближающегося инфаркта
Фото: Из открытых источников

Ученые из Национального института сердца, легких и крови (США) рассказали о признаках инфаркта, на которые обязательно следует обратить внимание.
Одним из признаков приближающегося инфаркта является отдышка. Конечно же, если отдышка возникла после физической нагрузки, это объяснимо. Но если даже после незначительной нагрузки становится тяжело дышать, то необходимо проконсультироваться у кардиолога.

Стоит отметить, что отдышка часто возникает у людей, которые страдают от лишнего жира, особенно, если он накопился в районе живота. Также тревожным сигналом является отечность рук и ног. Если конечности начали постоянно отекать, то об этом необходимо обязательно рассказать своему терапевту.
Частое посещение ночью туалета также указывает на сердечную недостаточность. Как объяснили эксперты, обезвоживание вызывает напряжение, увеличивающее частоту сердечных сокращений и одышку.
На сбои в работе сердечной мышцы также могут указывать проблемы с пищеварением. Запоры, отсутствие аппетита, тошнота – все это может сигнализировать о сердечной недостаточности, поэтому обязательно следует об этих симптомах рассказать врачу.

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