Российские врачи оценили эффективность «жукотерапии» в борьбе с раком

Сегодня, 10:07

Сергей Нилов

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Российские врачи оценили эффективность «жукотерапии» в борьбе с раком
Фото: Из открытых источников

Российские врачи Сергей Агапкин и Константин Титов в программе «О самом главном», что выходит на канале «Россия 1», оценили эффективность употребления живых жуков в борьбе с онкологическими недугами.

В последнее время некоторые люди во многих странах мира, в том числе и в России, употребляют в пищу живых жуков-знахарей. Считается, что они могут помочь в лечении онкологических заболеваний. Процедура называется «жукотерапией». Суть ее в том, что человек съедает несколько живых жуков, запивает их стаканом воды и со временем выздоравливает.

Больные люди хватаются за такую «терапию» как за целительную соломинку, но эффективна ли она?

Врачи пригласили в студию девушку, которая употребляет жуков для повышения иммунитета. Она съела их, запив водой.

Доктор медицинских наук и профессор Константин Титов подчеркнул, что к сему моменту нет никаких доказательств тому, в том числе результатов исследований, что поедание жуков поможет избавиться от онкологии, пишет «Лента».

Врач уверен, что «жукотерапия» «не имеет вообще никакого отношения к профилактике рака». Следовательно, и излечить от онкологии не может.

Врачи также усомнились в том, что употребление жуков может повысить иммунитет. Они подчеркнули, что делки, которые продают жуков, просто обманывают пациентов. Они преследуют исключительно коммерческие цели и хотят заработать на больных людях.

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