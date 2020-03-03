Ученые рассказали, как похудеть без физических нагрузок

Умственная нагрузка увеличивает количество расходуемых организмом калорий.

Об этом рассказали ученые из Франции, Канады и России, которые изучали, какие факторы влияют на работу головного мозга.

Известно, что мозг взрослого человека потребляет около 20% дневной нормы энергии организма. При этом мозг детей и подростков иногда потребляет до 60% дневной нормы энергии, пишет РИА Новости.

По словам ученых, мозг начинает больше потреблять энергии, когда приходится много «работать». Исследование показало, что шахматные и математические задачи, а также заучивание новой информации заставляют мозг потреблять больше калорий.

Также исследование показало, что при игре в шахматы у игроков начинает учащаться сердцебиение и дыхание, а это ускоряет метаболизм. Установлено, что участники профессиональных шахматных соревнований сжигают до 6000 калорий и заметно теряют в массе тела.

В тоже время, отмечают исследователи, стоит понимать, что среднем за поединок шахматисты сжигают около ста килокалорий в час, что гораздо меньше, чем тратят легкоатлеты. Поэтому надеяться на то, что шахматы помогут избавиться от лишнего веса, не стоит.

Исследование канадских ученых показало, что при выполнении сложных задач на компьютере, либо при заучивании фрагмента художественного текста снижается уровень глюкозы. Также оказалось, что если увеличивается умственная нагрузка, растет расход энергии.

Ученые из НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина выяснили, что при стрессе или эмоциональных переживаниях потребление мозгом калорий растет на 30-40%. Исследование показало, что у студентов за 72 часа до важного экзамена затраты калорий вырастают на 750 единиц. В день экзамена они тратили на 1 тыс калорий больше, чем обычно.