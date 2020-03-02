Названы сроки начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, член комитета по здравоохранению, врач-хирург Алексей Куринный считает, что пик заболевания новым типом коронавируса в России ожидается в конце апреля – первые дни мая.

Он считает, что в конце апреля может начаться самая активная и опасная стадия эпидемии в России, пишет Deita.ru.

По мнению Куринного, многие россияне могу принять инфекцию за простуду или обычное ОРВИ, поэтому будут обращаться к врачу только в случае осложнений, а это будет способствовать распространению коронавируса.

Если коронавирус начнет распространяться в России активно, что могут возникнуть проблемы с материально-техническим обеспечением для лечения пациентов. В частности, может не хватать современной аппаратуры и препаратов.

«Больницы есть, боксы есть, куда больных поместить есть, а вот как вести тяжелую группу, хватит ли на это ресурсов – здесь у нас большие сомнения», - считает Куринный.