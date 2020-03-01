Сонливость днем может быть признаком развития рака

Сегодня, 09:10
Американские ученые из Стэнфордского университета заявили о том, что повышенная дневная сонливость у пожилых людей сигнализирует о высоком риске развитии ракового заболевания или об гипертонии.
Как объяснили ученые, речь идет о случаях, когда даже после адекватного по продолжительности ночного сна днем человек все равно хочет спать. Если такое состояние сохраняется постоянно, то следует обратиться к врачу, поскольку оно может сигнализировать о таких серьезных болезнях как гипертония, диабет или рак.
Дневная сонливость часто бывает у пожилых людей. В большинстве случаев она объясняется тем, что человек плохо спит ночью. Но у некоторых людей дневная сонливость может быть и после 8 часов ночного сна.
По мнению исследователей, пожилым людям не стоит игнорировать этот симптом. Ведь в ходе исследования, которое затронуло 10 930 человек, удалось установить, что чем чаще демонстрировали люди повышенную дневную сонливость, тем чаще позднее сталкивались с серьезными заболеваниями. Стоит отметить, что среди участников исследования 34% было больше 65 лет.
Ученые рассказали, что 21% пожилых людей, жаловавшихся на дневную сонливость. Из них 41% столкнулись с тяжелыми заболеваниями. Те люди, которые хотят спать днем, хотя полноценно отдохнули ночью, в 2,3 раза чаще страдают от гипертонии. Также у них в 2 раза выше риск развития злокачественных опухолей.
Поэтому, если дневная сонливость возникает регулярно, важно проконсультироваться у врача, который, после обследования, сможет поставить диагноз и при необходимости назначить лечение.
Сегодня, 09:10
1-03-2020, 19:48
1-03-2020, 17:49
1-03-2020, 08:44
28-02-2020, 13:48
27-02-2020, 12:20
27-02-2020, 12:03
27-02-2020, 00:00
26-02-2020, 10:55
26-02-2020, 10:00
25-02-2020, 22:27
25-02-2020, 12:14
25-02-2020, 10:30
25-02-2020, 09:44
Комментировать