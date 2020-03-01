Сонливость днем может быть признаком развития рака

Американские ученые из Стэнфордского университета заявили о том, что повышенная дневная сонливость у пожилых людей сигнализирует о высоком риске развитии ракового заболевания или об гипертонии.

Как объяснили ученые, речь идет о случаях, когда даже после адекватного по продолжительности ночного сна днем человек все равно хочет спать. Если такое состояние сохраняется постоянно, то следует обратиться к врачу, поскольку оно может сигнализировать о таких серьезных болезнях как гипертония, диабет или рак.

Дневная сонливость часто бывает у пожилых людей. В большинстве случаев она объясняется тем, что человек плохо спит ночью. Но у некоторых людей дневная сонливость может быть и после 8 часов ночного сна.

По мнению исследователей, пожилым людям не стоит игнорировать этот симптом. Ведь в ходе исследования, которое затронуло 10 930 человек, удалось установить, что чем чаще демонстрировали люди повышенную дневную сонливость, тем чаще позднее сталкивались с серьезными заболеваниями. Стоит отметить, что среди участников исследования 34% было больше 65 лет.

Ученые рассказали, что 21% пожилых людей, жаловавшихся на дневную сонливость. Из них 41% столкнулись с тяжелыми заболеваниями. Те люди, которые хотят спать днем, хотя полноценно отдохнули ночью, в 2,3 раза чаще страдают от гипертонии. Также у них в 2 раза выше риск развития злокачественных опухолей.

Поэтому, если дневная сонливость возникает регулярно, важно проконсультироваться у врача, который, после обследования, сможет поставить диагноз и при необходимости назначить лечение.