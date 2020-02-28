Эксперты составили список лучших мобильных приложений для диабетиков

Следить за питанием очень важно для людей, у которых развивается диабет, ведь продукты влияют на уровень сахара в крови.

Поэтому, чтобы держать диабет под контролем, приходится сверять количество углеводов в продуктах, доз инсулина, А1С, глюкозы, изучать гликемический индекс, проверять артериальное давление и так далее.

Анализировать всю эту информацию довольно сложно, поэтому специально для диабетиков разработаны приложения, которые устанавливаются на смартфоны и помогают держать болезнь под контролем, пишет Информинг.

Эксперты Thehealthsite составили рейтинг лучших приложений текущего года для диабетиков.

Приложение Fooducate помогает анализировать информацию о продуктах и подбирает рацион, который подходит в каждом конкретном случае. Это приложение дает информацию о содержании сахара в продуктах и о скрытых ингредиентах, влияющих на уровень сахара. Скачать его можно бесплатно.

При необходимости следить за количеством потребляемых калорий диабетики могут воспользоваться приложением MyNetDiary, которое, к тому же, синхронизируется с фитнес-устройствами. Оно также помогает отследить A1C, артериальное давление, появившиеся симптомы, уровень глюкозы в крови, чистые углеводы и общее количество углеводов.

Внесли в рейтинг эксперты и приложение MySugr, которое может напомнить о необходимости проверить уровень сахара. Также отметили эксперты его удобный интерфейс. Также оно поможет собрать информацию об изменениях уровня сахара, которую можно передать врачу, чтобы он корректировал лечение с учетом реальной информации.

Отметили положительно эксперты и приложение BG Monitor Diabetes. Оно выглядит как дневник сахарного диабета. Это приложение помогает следить за изменением глюкозы и инсулина, а также количеством потребляемых калорий. Это приложение может автоматически рассчитать дозу инсулина.