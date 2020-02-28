Диетологи поделились рекомендациями по питанию в Великий пост

Великий пост в 2020 году начинается 2 марта и продлится до 18 апреля. В православном календаре этот пост самый долгий и самый длинный, выдержать его не каждому под силу. Детям, беременным женщинам и больным хроническими заболеваниями ограничений в питании лучше вообще не придерживаться - в этом и представители церкви, и диетологи солидарны.

Людям, которые намерены пройти через пост, специалисты советуют не забывать про разнообразие в питании. К примеру, в рационе обязательно должны быть бобовые и соя - содержащиеся в них белки смогут стать достойной альтернативой белкам животного происхождения.

«Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, - бобовые и соя. Когда вы обратитесь к монастырским диетам, увидите, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие», - поведала в интервью ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Эксперт сделала акцент на том, что растительные белки не могут служить полноценной заменой белкам животным, так как усваиваются организмом гораздо хуже.

Первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин считает, что источником белка также может служить картофель. Эксперт рекомендует во время поста увеличить в своем рационе количество свежих овощей и фруктов - они богаты витамином С, калием, каротиноидами, фолиевой кислотой и пищевыми волокнами.

Александр Батурин также рекомендует россиянам, которые будут придерживаться Великого поста, принимать витаминные и минеральные комплексы. Особенно важно это сейчас, когда защитные силы организма ослабли, а эпидемиологическая ситуация в мире очень сложная, наступают разные вирусы, в том числе и коронавирус.