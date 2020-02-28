Названы продукты, которые защитят от вирусов и бактерий

Сегодня, 19:48

Сергей Нилов

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Названы продукты, которые защитят от вирусов и бактерий
Фото: Из открытых источников

Питание непременно должно быть сбалансированным, чтобы организм получал жиры, белки и углеводы для нормального функционирования. Сейчас, когда в мире свирепствуют инфекции и «ходит» грипп, важно налегать на определенные продукты. От заражения коронавирусом они не защитят в полной мере, но помогут в борьбе с другими бактериями и укрепят иммунитет.

Немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух назвала шесть продуктов, которые сейчас должны быть в рационе каждый день. Они поддержат иммунитет и помогут организму бороться с различными вирусами.

Каротиноиды, которые содержатся в моркови, оказывают антиоксидантное воздействие. Диетолог также советует готовить в межсезонье блюда из картофеля, капусты и шпината.

Ключевое значение имеет способ приготовления. На пользу названные продукты пойдут, если употреблять их в отварном виде.

Одним из лучших продуктов для борьбы с вирусами врач называет рыбу.

В качестве перекусов желательно использовать орехи и семечки. В них много витамина Е, селена, цинка и меди, которые аккумулируют защитные силы организма.

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