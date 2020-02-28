Названы 5 лучших простых продуктов для борьбы с воспалениями в организме

Вчера, 22:11

Анна Лисова

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Названы 5 лучших простых продуктов для борьбы с воспалениями в организме
Фото: Из открытых источников

Воспалительные процессы могут стать причиной многих серьезных заболеваний. Поэтому крайне важно бороться с ними, чтобы не допустить развития диабета, рака, болезней сердечно-сосудистой системы.
Преодолеть воспалительный процесс организму помогут некоторые продукты. Специалисты рассказали, какие продукты стоит употреблять, чтобы снять воспаление.
Поможет справиться с воспалительным процессом организму консервированная фасоль. В фасоли содержится много белка, клетчатки и сложных углеводов. При употреблении фасоли сахар в крови не повышается резко, а это важно, поскольку постоянные колебания глюкозы связаны с повышенным риском возникновения таких воспалительных состояний, как ожирение и диабет. Эксперты советуют фасоль перед употреблением хорошо промывать в проточной воде, чтобы снизить содержание в ней натрия.

Для снижения воспалительных процессов рекомендуется также жирная морская рыба. Можно употреблять консервированную горбушу, сардины и тунца. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые необходимы организму для снижения воспалительных процессов. 

Поможет бороться с воспалениями в организме и чеснок. Содержащиеся в нем вещества помогают снизить риск сердечных заболеваний, облегчить боль в суставах, стабилизировать содержание глюкозы в крови.
Полезен для организма и такой продукт как томатная паста. Она содержит витамин С, фолиевую кислоту, калий и ликопин. Важно отметить, что больше полезны томаты, которые прошли термическую обработку.
В борьбе с воспалительными процессами организму окажет поддержку зеленый чай. Выпивая раз в день чашку зеленого чая можно защитить организм от образования раковых клеток. Зеленый чай способствует росту полезных бактерий в кишечнике, замедляет начало и развитие болезни Альцгеймера. Полезные свойства зеленого чая объясняются содержанием в нем катехинов, которые имеют мощные антиоксидантные свойства.

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