Ученые заявили, что жир снимает напряжение с сосудов

Ученые из Мичиганского Университета заявили, что висцеральный жир помогает снимать механическое напряжение с сосудов.
Висцеральный жир облегает внутренние органы и считается, что он может провоцировать различные заболевания. Этот вид жира может усиливать заболевания сердечно-сосудистой системы. Но при этом он необходим организму, поскольку в норме он выполняет разные нужные функции, пишет Наука и жизнь.
Как объяснили ученые, периваскулярная жировая ткань, которая окружает кровеносные сосуды, влияет на сосудистую мускулатуру. Периваскулярный жир, по их словам, влияет на состояние стенок сосудов и поэтому от него зависит кровяное давление.
В ходе лабораторных опытов на грызунах ученые выяснили, что жир снимает напряжение со стенок сосудов. А это важно для того, чтобы давление было в норме.
Доказано, что жесткие и неэластичные стенки сосудов – это одна из причин повышенного кровяного давления. Поэтому важно, чтобы некоторая доля жира в организме все же оставалась. Пока ученые не готовы сказать, сколько именно его нужно, чтобы сосуды эффективно избавлялись от напряжения. Но то, что избыток жира вреден для здоровья, доказано уже давно.
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