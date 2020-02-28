ВОЗ повысила до «очень высокого» риск распространения коронавируса COVID-19

Риск распространения короновируса COVID-19 Всемирная организация здравоохранения повысила до «очень высокого».

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что растущее число случаев заражения и скорость распространения коронавируса COVID-19 в разных странах вызывает обеспокоенность ВОЗ.

В последние несколько дней темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире начали превышать суточные показатели Китая, который ранее считался эпицентром его распространения.

За последние несколько дней коронавирус COVID-19 уже распространился на все континенты. Самые высокие темы распространения коронавируса наблюдаются сейчас в Италии, Южной Корее и Иране.

Эксперты советуют всем странам быть готовыми к распространению коронавируса. При этом населению советуют не паниковать, и соблюдать рекомендации специалистов. Важно следить за личной гигиеной, рекомендуется избегать массовых мероприятий.

При появлении симптомов паниковать не стоит, а следует сообщить о своем состоянии здоровья в медслужбы. При симптомах коронавируса важно самоизолироваться и дождаться приезда врачей, а не отправляться в больницу самостоятельно, поскольку так повышается риск заражения окружающих.