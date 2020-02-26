Оливковое масло сохраняет свои полезные свойства даже после жарки

Сегодня, 13:48

Сергей Нилов

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Оливковое масло сохраняет свои полезные свойства даже после жарки
Фото: Из открытых источников

Средиземноморская диета вышла на пик популярности. Хвалебные оды превозносят ей и диетологи, и ученые. В отличие от западной диеты, она более сбалансирована и низкокалорийная. А уж о полезности можно написать отдельную книгу. В нее входит рыба - а это жирные кислоты омега-3, а в основе - оливковое масло. Ученые выяснили, что это настоящий суперфуд, который не теряет свои полезные свойства даже после жарки.

Оливковое масло первого холодного отжима благотворно влияет на здоровье, так как является рекордсменом по содержания антиоксидантов, пишет «Ридус». 

Ученые из университета Барселоны (Испания) и университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что полезные свойства маслом не утрачиваются даже после жарки, хотя такой способ готовки и не приветствуется большинством диетологов.

Выяснилось, что количество антиоксидантов остается на приличном уровне, даже если человек долго на нем что-то поджаривал.

Исследователи испытывали продукт при температурах 120 ° С и 170 ° С на деградацию полифенолов, главных антиоксидантов, которыми богато масло.

Выяснилось, что во время жарки количество полифенолов уменьшилось только на 40 процентов при температуре 120 ° С и на 75 процентов при 170 ° С.

Невзирая на это, уровень полифенолов, которые остаются, считается приемлемым по стандартам ЕС. То есть, даже после жарки оно может оказать положительное влияние на здоровье - в частности, уменьшить уровень холестерина в крови.

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