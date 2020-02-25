Частое использование антисептиков для рук повышает риск заразиться коронавирусом

Японские ученые провели исследование и выяснили, что слишком частое использование антисептиков для мытья рук делает человека более уязвимым перед коронавирусами.

Как объяснили эксперты, использование спирта обезвоживает кожу, из-за чего она чаще повреждается. Риск порезов и других повреждений кожи повышает вероятность заражения коронавирусом, поскольку он может некоторое время существовать на поверхностях, пишет ТАСС.

Поскольку спирт имеет дезинфицирующие свойства, его используют часто для профилактики заболеваний. Но слишком частое его использование сушит кожу. Кроме того, предупреждают медики, чрезмерное использование спиртосодержащих антисептиков и мыла приводит к разрушению микрофлоры на поверхности рук, что также повышает риск заражения, так как нормальная микрофлора препятствует вторжению опасных бактерий и вирусов.

Представитель японской компании по производству средств по уходу за кожей Kao Corporation рекомендует тщательно мыть руки мылом, чтобы снизить риск заражений. Но делать это следует не более 30 секунд, чтобы не разрушать защитный слой кожи. После мытья руки важно тщательно вытереть, поскольку влажная кожа более уязвима для проникновения вирусов и вредоносных бактерий. Защитные свойства кожи, считают эксперты, можно повысить, применяя увлажняющие кремы и лосьоны, которые усиливают барьерные функции кожи и не дают образовываться трещинам.