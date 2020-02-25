Названы 5 продуктов, которые губят щитовидную железу

Сегодня, 12:03

Сергей Нилов

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Названы 5 продуктов, которые губят щитовидную железу
Фото: Из открытых источников

Щитовидная железа - орган, который продуцирует важные гормоны. Сбой в ее работе зеркально отражается на всех системах организма. Издание «МК в Волгограде» назвало 5 продуктов, которые лучше не употреблять, так как они щитовидной железе могут только навредить. Рекомендации будут особенно полезны людям, которые уже ходили к эндокринологу из-за проблем в работе этого органа.

Соя и продукты из нее, в том числе популярное соевое мясо, гуляши и так далее могут нанести существенный вред по причине того, что содержат фитоэстроген. А он влияет на способности щитовидки вырабатывать гормоны, она попросту перестает выполнять свои функции при подобном рационе.

Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, брюссельская капуста и репа, не дают нормально усваиваться йоду. Это не значит, что от полезных овощей стоит вовсе отказаться (они содержат вещество сульфорафан, которое препятствует развитию рака), но, чтобы не столкнуться с проблемами в работе щитовидной железы, стоит ограничить их потребление до 150 граммов в сутки.

Глютен для щитовидной железы также может быть опасен. Поэтому никакого белого хлеба, булок и пасты из белой муки - лучше кушать цельнозерновые изделия.

Поджелудочной железе не нравятся сладости - в них много рафинированного сахара, а он провоцирует воспаление в организме. Лучше сахара получать из фруктов и ягод.

Кофе способен заблокировать всасывание гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. Специалисты советуют не пить кофе хотя бы в течение 30 минут после приема медикаментов для нормальной работы этого органа.


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