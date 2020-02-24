В Кузбассе зафиксированы самые быстрые в стране темпы распространения ВИЧ

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом сообщил, что антилидером в России по темпам распространения ВИЧ стала Кемеровская область.

Эксперты констатировали в Кузбассе худшую в стране ситуацию по темпам распространения и количеству зараженных ВИЧ людей. Согласно данным официальной статистики, по итогам 2019 года в регионе зафиксировано 179,5 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс населения. Это почти в три раза выше среднего показателя по стране, который в 2019 году составляет 64,5 случая на 100 тыс населения.

Ситуация с количеством зараженных тоже в Кузбассе не лучшая. По состоянию на 31 декабря 2019 года в этом регионе было зафиксировано 1 935 больных на 100 тысяч населения при среднем российском показателе 728 человек.

Далее по тяжести ситуации с распространением ВИЧ идут Иркутская, Челябинская, Свердловская и Новосибирская области.

На конец минувшего года в России официально подтверждена ВИЧ-инфекция была у 1 068 839. Врачи отмечают, что в прошлом году чаще вирус начали находить у лиц старше 30 лет (84%). 62,7% случаев заражения в прошлом году произошли через гетеросексуальный контакт, тогда как через гомосексуальный контакт ВИЧ получили 2,5%.