Мишей за 2 недели вылечили от диабета стволовыми клетками человека

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе заявили о том, что им удалось разработать эффективную методику лечения сахарного диабета.

По словам авторов методики, они смогли вылечить лабораторных мышей от сахарного диабета стволовыми клетками человека. Ученым удалось преобразовать стволовые клетки человека в эндокринные бета-клетки, которые могут вырабатывать инсулин.

Руководитель исследования Джфеффри Миллман рассказал, что мышам с тяжелой формой диабета ввели инсулин-секретирующие клетки. До введения этих клеток у них показатели уровня сахара превышали 500 миллиграммов на децилитр крови. Такой показатель у человека указывает на возможную скорую смерть.

Спустя две недели с момента введения инсулин-секретирующих клеток уровень глюкозы в крови пришел в ному и держался в пределах нормы долгие месяцы.

Авторы методики объясняют, что пока до применения этой методики в лечении людей еще необходимо провести ряд исследований. Методика нуждается в доработке, и только после ряда клинических испытаний можно будет применять ее для лечения сахарного диабета у людей.