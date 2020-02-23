Ученые заявили о вреде всех видов пластиковой посуды

Сегодня, 22:27

Анна Лисова

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Ученые заявили о вреде всех видов пластиковой посуды
Фото: Из открытых источников

Американские ученые из Университета Миссури заявили о том, что не существует безвредной для здоровья пластиковой посуды.
В ходе исследования, которое они проводили в течение 7 лет, было установлено, что пластик, созданный на основе бисфенола А, который считался безвредным, тоже вредит здоровью, а особенно он опасен для беременных женщин и детей.
Альтернатива бисфенолу А − бисфенол S. Но и он в долгосрочной перспективе имеет негативное влияние на организм человека.

Как рассказали исследователи, им удалось установить, что бисфенол А в малых дозах разрушает эндокринную систему. Также это вещество плохо влияет на головной мозг, ухудшает работу репродуктивной системы и повышает риск развития рака.
Ученые выяснили, что бисфенол А может проникать в организм ребенка через плаценту беременной женщины, оказывая негативное влияние на его здоровье.
К тому же, он провоцирует снижение уровня серотонина, из-за чего ухудшается развитие головного мозга плода. По словам ученых, это вещество провоцирует ухудшение уровня IQ ребенка. Как рассказали исследователи, они выяснили, что от негативного влияния бисфенола А при беременности мальчики страдают чаще чем девочки.
Поэтому исследователи призывают отказаться от использования пластика. Особенно важно исключить любой контакт пищи с ним.

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