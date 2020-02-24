Доктор Мясников назвал взаимосвязь вирусов и рака

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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем Telegram-канале напомнил, что вирусы могут вызывать рак. По словам доктора, порядка 20 процентов злокачественных новообразований имеют именно вирусную природу. Главврач московской больницы считает первоисточником 90 процентов всех тяжелых заболеваний именно вирусы.
Он сделал акцент на том, что причинная связь между вирусами и другими заболеваниями является очевидной и доказанной, поэтому ее никто не берется оспаривать.
С появлением вакцин и лекарственных средств удалось подавить долю вирусов, которые провоцируют серьезные недуги, но сердечно-сосудистые и рак продолжают лидировать в списке смертельно опасных.
Мясников объяснил, что рак - это мутация в генах, которая с учетом генетической предрасположенности может быть спровоцирована и другими факторами. Например, вредными привычками, в том числе курением и перееданием, канцерогенами, а также отсутствием физических нагрузок.
Ранее сообщалось, как доктор признал, что благодаря угрозе распространению коронавируса COVID-2019 россияне стали ответственнее относиться к собственной защите и чаще мыть руки.
Сегодня, 10:55
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