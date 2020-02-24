Доктор Мясников назвал взаимосвязь вирусов и рака

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем Telegram-канале напомнил, что вирусы могут вызывать рак. По словам доктора, порядка 20 процентов злокачественных новообразований имеют именно вирусную природу. Главврач московской больницы считает первоисточником 90 процентов всех тяжелых заболеваний именно вирусы.

«Вирус папилломы человека вызывает 100 процентов случаев рака шейки матки, полового члена; вирус Эпштейна — Барр (герпеса) — онкологию головы и шеи и, возможно, пищевода, лимфомы и лейкозы; вирусы гепатитов — рак печени», - написал Мясников.

Он сделал акцент на том, что причинная связь между вирусами и другими заболеваниями является очевидной и доказанной, поэтому ее никто не берется оспаривать.

С появлением вакцин и лекарственных средств удалось подавить долю вирусов, которые провоцируют серьезные недуги, но сердечно-сосудистые и рак продолжают лидировать в списке смертельно опасных.

Мясников объяснил, что рак - это мутация в генах, которая с учетом генетической предрасположенности может быть спровоцирована и другими факторами. Например, вредными привычками, в том числе курением и перееданием, канцерогенами, а также отсутствием физических нагрузок.

«Практически везде ту или иную роль в этих генных мутаций играют вирусы, для них мутировать самим и провоцировать мутации в других клетках - естественный процесс», - говорит Мясников.

Ранее сообщалось, как доктор признал, что благодаря угрозе распространению коронавируса COVID-2019 россияне стали ответственнее относиться к собственной защите и чаще мыть руки.