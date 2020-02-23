Диетолог и священник объяснили, кому не следует соблюдать пост

2 марта 2020 года начинается Великий пост, который будет длиться до Пасхи.

Этого поста стараются придерживаться многие православные, хотя он и предполагает довольно жесткие ограничения в еде. В период поста нельзя есть любые продукты животного происхождения, а в некоторые дни и вовсе можно только пить воду.

Диетолог Елена Соломатина рассказала изданию Вечерняя Москва о пользе поста для здоровья. По ее словам, ограничение в питании может быть полезно, поскольку оздоравливающе действует на организм. Но при этом пост может и навредить.

Так, пост может спровоцировать обострение болезни у людей с проблемами ЖКТ. Не рекомендуется придерживаться поста также тем, у кого повышен сахар, поскольку многие постные продукты имеют высокий гликемический индекс.

Следует также понимать, что пост – это не диета для похудения. Хотя многие постные продукты низкокалорийны, но они содержат много сахара, что не дает весу уйти.

Стоит учитывать, что весной организм испытывает нехватку витаминов, поэтому отказ от белковой пищи может плохо сказаться на самочувствии. Пища животного происхождения дает чувство сытости на долго, а большинство постных продуктов такого эффекта не имеют и это может стать причиной переедания. Поэтому, даже питаясь только растительной пищей, можно набрать лишние килограммы.

Священник РПЦ Владимир Вигилянский подчеркнул, что ограничения в еде во время Великого поста – это не самое главное. Он объяснил, что важны в первую очередь духовные ограничения. Поэтому он тоже советует соблюдать пост только тем, у кого нет проблем со здоровьем. Ведь если человеку необходим кальций для организма, то творог и кефир для него, по сути, лекарство. По его словам, священнослужители понимают, насколько важно получить энергию людям, которые тяжело работают физически.

Важнее намного, по его словам, ограничит те пристрастия, в которых «человек проявляет рабское отношение». Речь идет о телевидении, курении и т.п. Также следует избавиться от зависти и сквернословия. Все прожитые дни следует анализировать, чтобы понять, действительно ли они не прожиты зря.