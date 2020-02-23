Эксперты рассказали, какие продукты способствуют уменьшению жира на животе

Эксперты рассказали о том, какие продукты способствуют уменьшению жира на животе.

Лишний жир на животе способствует развитию диабета второго типа, предупреждают медики.

Избавиться от него не так уж и просто. Необходимо не только заниматься спортом, но и правильно питаться. Диетолог Сара Бьюер рассказала о том, какие продукты помогают бороться с избыточным жиром. Лучшими такими продуктами являются яйца, орехи и натуральный йогурт.

Так, бороться с жиром на животе помогают яблоки. Но употреблять их следует правильно. Не стоит пить яблочный сок, если есть проблема с лишним весом, поскольку в стакане яблочного сока содержит столько же сахара, сколько и в банке сладкой газировки. К тому же в соке нет полезных для кишечника волокон. Тем, кто худее, диетолог рекомендует употреблять цельные фрукты.

При похудении рекомендуется есть греческий йогурт. Он содержит много белка, обеспечивая надолго чувство сытости. Дополнять его можно свежими фруктами, ягодами и корицей.

Важно контролировать перекусы. Лучший перекус – немного орехов. Как показало исследование, если человек есть в неделю 2 и более порций орехов, риск набрать лишний вес у него на 31% ниже, чем у того, кто перекусывает сладостями и фастфудом.

Помогает бороться с жиром на животе жирная морская рыба. Она содержит насыщенные омега-3 кислоты, которые необходимы для поддержания гормонального баланса и наращивания мышечной массы.

Завтракать же диетолог советует яйцами. Они защищают от скачков сахара в крови и дают на длительное время ощущение сытости, что крайне важно для тех, кто худеет.