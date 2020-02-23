Врач рассказал о пользе овсяной каши для кишечника

Правильное питание защищает от многих проблем со здоровьем. Поэтому крайне важно знать, какие продукты следует употреблять, чтобы минимизировать риски развития заболеваний, ведь уже доказано, что правильное питание снижает даже риски онкологии.

Немецкий врач Франциска Рубин рассказала о пользе овсяной каши. Она подчеркнула, что овсянка действительно полезна для здоровья.

Важно лишь правильно выбрать овсянку. Это должны быть зерна, которые прошли минимальную обработку. Готовятся они дольше, чем каши, которые можно просто залить кипятком, но и пользы от каши из цельного зерна в разы больше.

Доказано, что в овсе много клетчатки, которая предотвращает рак кишечника. Овсяные отруби снижают уровень холестерина, предотвращают повышение сахара в крови и снижают кровяное давление.

Овсянка может улучшить состояние кожи при нейродермите. Кашицу из овсяных зерен наносят на кожу, чтобы снять зуд и покраснение.

Интересно, что овсянку можно заваривать. Такой чай обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом.