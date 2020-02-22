Пластический хирург рассказал, что на самом деле помогает от целлюлита

Пластический хирург Мариам Омар в интервью издания Fit For Fan рассказал, что на самом деле помогает от целлюлита, как его предотвратить и как с ним бороться.

«Апельсиновая» корка - проблема многих женщин и девушек. Безобидная с точки зрения здоровья, но доставляющая головную боль. Девушки с целлюлитом не могут нормально дефилировать на пляже, не могут щеголять в коротких нарядах, да и вообще, начинают сомневаться в собственной привлекательности. Притом, «апельсиновая» корка поражает не только барышень с лишним весом. Нередко целлюлит (невоспалительное изменение подкожного жира) поражает совсем юных и худых.

Пышнотелым девушкам, говорит пластический хирург, потеря веса может помочь. Что же касается нехирургических процедур, которые нынче предлагаются, они дорогие, но эффект дают кратковременный.

А вот питание и спорт если и не помогут решить проблему полностью, поспособствуют разглаживанию кожи. Врач советует кушать меньше соли - это поспособствует детоксу. Идеально, если рацион будет состоять из мяса, рыбы и свежих овощей.

Организм, как пояснил Мариам Омар, нуждается в достаточном количестве белка, основного строительного блока для производства коллагена.

Стимулирование обмена веществ достигается постоянными тренировками. Лимфа и тканевая жидкость отводятся мышечным сокращением.

Многие девушки задаются вопросом: а какие же тренировки выбрать, кардио или силовые? Пластический хирург убежден, что результат будет только при их сочетании.

Бег трусцой и плавание в сочетании с силовыми сетами - одна из лучших практик.

Если же ничего не помогло, врач рекомендует для борьбы с целлюлитом лазерный липолиз.