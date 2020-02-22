Врачи рассказали о продуктах, которые не стоит есть перед сном

Здоровый сон важен для здоровья, поэтому необходимо не только ложиться вовремя, но и спать 6-9 часов. В современном мире многие жалуются, что им не хватает времени выспаться, но при этом и заснуть сразу они не могут.

Как объяснили эксперты, существуют продукты, которые могут мешать уснуть. Поэтому их перед сном не следует употреблять.

Многие знают, что перед сном нельзя пить кофе. В нем содержится кофеин, который стимулирует нервную систему. Отказаться перед сном следует от любых продуктов с кофеином. Это касается крепкого чая, сладких газированных напитков.

Также перед сном нельзя употреблять солодку. Это растение содержит глицирризин, который влияет на водно-солевой баланс и может поднимать давление. Поэтому солодка может спровоцировать легкую тревожность и трудности с засыпанием.

Перед сном не стоит есть сырые овощи. На то, чтобы обработать сырые овощи, желудку необходимо больше времени, чем для обработки уже сваренных овощей. Поэтому будет сложно заснуть, если ужинать сырыми овощами.

Шоколад также может мешать уснуть. Все из-за такого вещества, как фитохимический теобромин, который оказывает стимулирующее действие на организм, как кофеин.

Сложно уснуть может быть после употребления чили и имбиря. Они содержат капсаицин, который повышает обмен веществ и даже может поднять немного температуру.

Чай, как и кофе, содержит много кофеина, а особенного много его в первом сборе зеленого чая. Поэтому от чая, как и от кофе, перед сном лучше отказаться. Выпить же можно травяные чаи, имеющие успокаивающее действие.