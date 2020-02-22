Врачи рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

Сегодня, 09:09

Сергей Нилов

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Врачи рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза
Фото: Из открытых источников

С возрастом многие люди начинают жаловаться на скованность движений и боли в суставах. Некоторые поначалу не сильно беспокоятся на этот счет. Списывают на то, что это «возрастное». Между тем, если не приступить к своевременному лечению, болезнь начнет прогрессировать и качество жизни сильно ухудшится.

Существует много заболеваний суставов, которые подпадают под общее понятие «артрит». Но если углубляться в разновидности, между ревматоидным артритом и артрозом существует разница. Медики уточнили, чем именно они отличаются.

Артроз - самое распространенное заболевание, которое, как правило, начинает развиваться уже после 50 лет. С возрастом хрящи начинают стираться и утрачивать эластичность. Следовательно, суставы более подвержены повреждениям.

Артрит отличается от артроза тем, что это аутоиммунное заболевание. Она развивается в результате атаки собственной иммунной системы человека на ткани организма. Артрит - заболевание опасное, которое может спровоцировать раннюю смерть, но своевременная диагностика и правильное лечение могут замедлить его прогрессирование.

Существует также такое заболевание, как фибромиалгия. Ему присущи болевые ощущения в разных частях тела. Присутствуют и другие симптомы на его фоне - усталость и расстройство сна.

Ревматическая полимиалгия гораздо менее известна, но проблем доставляет не меньше. Для нее характерны боль и тугоподвижность в крупных суставах, например, в плече и бедре. При появлении симптомов медики не советуют отказываться от физических упражнений, но вот уменьшить нагрузку следует.

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