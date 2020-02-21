Названы рекомендации по снижению риска развития рака печени

Риск развития онкологических заболеваний зависит от множества факторов. Но, как считают онкологи, можно снизить вероятность рака, если соблюдать ряд рекомендаций.

Врачи рассказали о том, что необходимо делать, чтобы снизить возможность развития рака печени.

На здоровье печени влияет рацион, образ жизни, генетика. Конечно же, генетический фактор сейчас еще «убрать» из рисков нельзя. Возможно, в будущем его тоже будут менять. А вот питание и образ жизни под силу изменить каждому.

Так, важно исключить из рациона жирную и вредную еду. Необходимо есть поменьше жареных и копченых блюд, а также важно вывести из меню сладости. Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые. Также следует есть мясо и рыбу. Но мясо следует выбирать нежирное, а что касается рыбы, то лучше, если это будут морские виды.

Онкологи советуют также отказаться от алкоголя, или хотя бы свести его употребление до двух порций в неделю. Алкоголь негативно влияет на клетки печени. В результате повышается риск развития цирроза печени и других заболеваний.

Не менее важно для здоровья печени вести здоровый образ жизни. Достаточно выделять ежедневно на спорт 30 минут, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, в том числе и рака печени, заявляют врачи.