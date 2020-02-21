Врачи назвали продукты, которые нельзя есть тем, кто носит брекеты

Сегодня, 09:45

Анна Лисова

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Врачи назвали продукты, которые нельзя есть тем, кто носит брекеты
Фото: Из открытых источников

Даже взрослые люди сейчас носят брекеты, если необходимо выровнять зубной ряд.
Раньше брекет-системы ставили в основном детям и подросткам. Но сейчас нередко их также используют для выравнивая зубного ряда взрослых, пишет informing.ru.
В период, когда необходимо носить брекеты, важно соблюдать ряд ограничений в еде, поскольку существует немало продуктов, которые могу испортить брекеты, либо их вред для зубов усиливается ношением брекет-системы.
Так, если возникла необходимость походить с брекетами, лучше отказаться от любой твердой пищи. Это касается твердых сладостей, сырых овощей, орехов и т.п. Как объясняют специалисты, твердые продукты могут повредить скобы, повернуть кронштейны и т.п. Поэтому очень твердую пищу из рациона придется исключить.

Повредить брекет-систему можно если есть кукурузу в початках. И это тоже стоит учитывать, выбирая себе продукты.
Придется отказаться от липких конфет и жвачек. Липкие конфеты могут попасть под брекеты, откуда будет сложно вычистить остатки, из-за чего повышается риск развития кариеса. Жвачка же может испортить брекет-систему и придется лишний раз идти к дантисту, чтобы исправить ситуацию.
Тем, кто носит брекеты, также лучше отказаться от попкорна. Его кусочки могут попасть в десны в самом труднодоступном месте. В результате стоматологу придется снимать скобы, чтобы удалить фрагменты попкорна.
Важно также запомнить, что при ношении брекет-систем лучше не пить газированные напитки. Сладкие газированные напитки вредят зубам, а также они могут ослаблять клей, который держит скобы на зубах.

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