Американский ученый назвал три главных продукта для защиты сердца

Сегодня, 08:23

Анна Лисова

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Американский ученый назвал три главных продукта для защиты сердца
Фото: Из открытых источников

Продукты, которые употребляет человек, могут влиять на его здоровье. Вредная пища провоцирует развитие различных заболеваний, а полезная – защищает от них
Ученый из Гарварда, доктор медицины Уильям В. Ли заявил, что жирная рыба, чай и темный шоколад защищают сердце. Он подчеркнул, что сейчас в мире до 50% взрослого населения имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому крайне важно следить за питанием, чтобы защитить свое сердце.

Так, для сердца необходимы омега-3 кислоты. Получить их организм может из жирной морской рыбы. Омега-3 кислоты – это ненасыщенные жиры, которые могут снизить уровень триглицеридов, повышают содержание «хорошего» холестерина. Вещества, содержащиеся в жирной морской рыбе, также снижают вероятность формирования тромбов, закупоривающих артерии. Эксперт советует есть рыбу хотя бы 1-2 раза в неделю.
Также полезен для сердца и чай. Он содержит флавониды, которые помогают снизить кровяное давление, улучшить кровоток, уменьшить воспаление в кровеносных сосудах. Стоит отметить, что флавониды присутствуют как в черном, так и в зеленом чае. Выпивать достаточно 2-3 чашки чая в день.
Хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему темный шоколад с содержанием какао от 70%. В этом продукте присутствуют вещества, которые снижают жесткий кальциевый налет в артериях, ведущий к атеросклерозу. Также в темном шоколаде присутствуют вещества, которые активируют кардиопротективные стволовые клетки и улучшают кровоток.

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