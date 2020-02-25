Онкологи назвали ранние симптомы рака легких, которые часто пропускают

Сегодня, 00:00

Анна Лисова

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Онкологи назвали ранние симптомы рака легких, которые часто пропускают
Фото: Из открытых источников

Нередко онкологические заболевания протекают на первых стадиях бессимптомно. Но для того, чтобы увеличить шансы на успешное лечение рака, крайне важно болезнь выявить как только она начала развиваться.
Поэтому врачи-онкологи регулярно напоминают, какие симптомы могут указывать на формирование злокачественных новообразований.
Так, одним из симптомов рака легких может быть постоянная усталость. Это состояние может указывать и на другие серьезные заболевания. Также на развитие рака может указывать внезапная одышка, возникающая без физических нагрузок.

Проконсультироваться у врача обязательно необходимо, если человек кашляет длительное время. Если кашель не проходит более трех недель, то обязательно следует сходить на прием к специалисту.
Еще одним из симптомов рака легких является боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе либо напряжении грудной клетки.
Потеря аппетита, необъяснимое резкое снижение веса тоже могут быть сигналом того, что в организме идет онкологический процесс.
При наличии таких симптомов паниковать не стоит, поскольку они не обязательно могут указывать на рак. Тем не менее, лучше поскорее обратиться к специалисту, ведь если все же действительно возникла опухоль, то с ней будет легче бороться, пока она не разрослась и не пустила метастазы.

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