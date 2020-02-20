Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде

Сегодня, 10:46

Анна Лисова

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Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде
Фото: Из открытых источников

Чтобы правильно питаться, важно знать не только об особых свойствах продуктов, но и понимать, как их можно употреблять,  пишет Shraibikus News.
Считается, что продукты содержат больше питательных веществ, если их не подвергать термической обработке. Но есть немало продуктов, которые категорически нельзя есть в сыром виде.
Нельзя употреблять сырую фасоль. Это связано в том, что фасолевые бобы содержат в сером виде белки лектины, которые могут провоцировать воспаление, аутоиммунные реакции. Особенно опасны для людей, имеющих нарушения щитовидной железы, артрит, диабет, болезни сердца, цистит, лишний вес. Но после термической обработки лектины расщепляются.

Нельзя также есть сырыми сосиски, сардельки и свиное мясо. Эти продукты в сыром виде могут содержать листерии и кишечную палочку, а также ряд других паразитов. Поэтому крайне важно подвергать их термической обработке.
В сыром виде нельзя есть баклажаны. Они не только аллергенны, но и содержат соланин. Этот токсин также присутствует в позеленевшей картошке.
Не стоит есть сырыми ядра и семечки фруктов, поскольку они вещество, способное преобразовываться в цианид.
Также нельзя есть сырыми касторовые бобы, поскольку в них при присутствует рицин. Это вещество из разряда лектинов может спровоцировать сильное отравление.
Категорически запрещается есть сырыми дикорастущие грибы. В грибах обычно скапливается токсичное вещество агаритин, которое разрушается при готовке. К тому же сырые грибы могут спровоцировать проблемы с пищеварением, поскольку из-за особого строения клеточных стенок они тяжело перевариваются.

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