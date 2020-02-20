Ученые советуют употреблять по 3 финика каждый день

Всего три финика в день способны принести организму ощутимую пользу. Плоды способны выступить эффективным иммуномодулятором, оказать противораковое действие и снизить риск развития сердечных недугов, говорится в публикации Медикфорум.

Финики положительно сказываются на пищеварении. Они помогут наладить стул людям, страдающим от запоров, улучшат пищеварительную функцию. При употреблении фиников количество дружественных бактерий в кишечнике увеличивается. А это существенно снижает риски развития рака прямой кишки и геморроя.

Финики - это настоящий витаминный коктейль. В плодах содержатся витамины А, В, К, железо, медь, магний, селен, цинк, калий и ряд других важнейших минералов. Все вместе они воздействуют на организм как стимулятор иммунитета. Защитные силы организма благодаря витаминам и микроэлементам увеличиваются. Финики обладают и мощным противовоспалительным действием.

Они заботятся и о сосудах. Защищают их от отложения солей кальция, который приводит к утрате эластичности и способствует развитию атеросклероза.

Съедая 3 финика в день, человек заботится и о своем сердце. Дело в том, что в плодах очень много калия, который необходим для здоровья сердца и сосудов. Финики способны снизить уровень плохого холестерина в крови и вероятность наступления инфаркта.

В то же время ученые советуют не превышать рекомендуемую «дозировку». Не более трех плодов в день надо съедать, так как они содержат много фруктозы в составе и довольно калорийны.