Ученые советуют употреблять по 3 финика каждый день

Сегодня, 21:15

Сергей Нилов

0

Image
Ученые советуют употреблять по 3 финика каждый день
Фото: Из открытых источников

Всего три финика в день способны принести организму ощутимую пользу. Плоды способны выступить эффективным иммуномодулятором, оказать противораковое действие и снизить риск развития сердечных недугов, говорится в публикации Медикфорум.

Финики положительно сказываются на пищеварении. Они помогут наладить стул людям, страдающим от запоров, улучшат пищеварительную функцию. При употреблении фиников количество дружественных бактерий в кишечнике увеличивается. А это существенно снижает риски развития рака прямой кишки и геморроя.

Финики - это настоящий витаминный коктейль. В плодах содержатся витамины А, В, К, железо, медь, магний, селен, цинк, калий и ряд других важнейших минералов. Все вместе они воздействуют на организм как стимулятор иммунитета. Защитные силы организма благодаря витаминам и микроэлементам увеличиваются. Финики обладают и мощным противовоспалительным действием.

Они заботятся и о сосудах. Защищают их от отложения солей кальция, который приводит к утрате эластичности и способствует развитию атеросклероза.

Съедая 3 финика в день, человек заботится и о своем сердце. Дело в том, что в плодах очень много калия, который необходим для здоровья сердца и сосудов. Финики способны снизить уровень плохого холестерина в крови и вероятность наступления инфаркта.

В то же время ученые советуют не превышать рекомендуемую «дозировку». Не более трех плодов в день надо съедать, так как они содержат много фруктозы в составе и довольно калорийны.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Ученые советуют употреблять по 3 финика каждый день

Сегодня, 21:15

Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака

Сегодня, 17:56

Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде

Сегодня, 10:46

Бабушка, которой уже вырыли могилу, неожиданно «воскресла»

Сегодня, 08:49

Врач объяснил, какие продукты и лекарства не сочетаются

Вчера, 23:58

В Роскачестве рассказали, как обнаружить скрытый сахар в продукте

Вчера, 11:56

Ученые выяснили, как бороться с мигренью

Вчера, 11:05

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Вчера, 09:52

Гречка помогает в профилактике онкологии

Вчера, 09:31

Гастроэнтеролог рассказала о связи между изжогой и раком пищевода

Вчера, 08:41

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

20-02-2020, 19:49

Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

20-02-2020, 19:36

5 причин есть сало по утрам назвали медики

20-02-2020, 08:04

Медики обнаружили необычный симптом рака горла

19-02-2020, 19:58

Врачи назвали ранние признаки рака поджелудочной железы

19-02-2020, 17:52

Доктор Александр Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны

19-02-2020, 17:50

Медики рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств

19-02-2020, 16:32

Wi-Fi может быть серьезной угрозой для здоровья человека

19-02-2020, 13:56

Американские ученые-медики рассказали, как правильно принимать аспирин

19-02-2020, 09:27

Медики назвали пять ранних признаков рака толстой кишки

18-02-2020, 17:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle