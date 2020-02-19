Ученые выяснили, как бороться с мигренью

Сегодня, 11:05

Анна Лисова

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Ученые выяснили, как бороться с мигренью
Фото: Из открытых источников

Как известно, при проблемах со здоровьем важно устранить не только симптомы, но и убрать причину недуга.
Хотя снимать головные боли при мигрени некоторые препараты могут, но, тем не менее, эта проблема, по сути, остается нерешенной. Поэтому изучением природы мигрени занимаются ученые.
В ходе исследования, которое провели сотрудники Бирмингемского университета, участвовали 60 добровольцев, у 29 из которых была диагностирована мигрень. Ученые пытались выяснить, насколько связаны мозговая кора, отвечающая за зрение, с неврологическими состояниями, поскольку существовало предположение, что повышенная возбудимость связана с работой той части головного мозга, которая обрабатывает информацию, полученную визуально.

Добровольцам предложили смотреть на окружающий мир сквозь специальную решетку, что должно было спровоцировать приступ головной боли. Участники эксперимента должны были описать все возникающие зрительные ощущения. За работой головного мозга добровольцев в ходе эксперимента ученые следили с помощью электроэнцефалографии.
Исследование показало, что во время приступа мигрени возникала аномально высокая активность зрительной коры. Более того, участники из контрольной группы, которые не страдали от мигрени, но сообщили о неприятных визуальных ощущениях, также демонстрировали повышенную возбудимость этой области мозга, пишет HighTech. 
Как считают ученые, полученная ими информация является первым доказательством связи мигрени с неправильной работой зрительной коры. Ее можно использовать для того, чтобы разработать новую методику лечения регулярных головных болей, от которых страдает примерно миллиард людей по всей планете.

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