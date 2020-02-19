В Роскачестве рассказали, как обнаружить скрытый сахар в продукте

Современный рынок продуктов питание поражает огромным ассортиментом. Сейчас приобрести можно огромное множество различных продуктов, в том числе полуфабрикатов или сразу же готовых к употреблению.

Тем, кто следит за здоровьем, известно, что обязательно необходимо контролировать употребление сахара, поскольку слишком большое его количество в рационе вредит здоровью. Но производители, хоть и снабжают продукцию этикетками с составом, умеют «спрятать» от покупателя сахар. Некоторые делают это непреднамеренно, но, не исключено, что есть компании, которые предпочитают за непонятными обывателю словами утаить, что продукт содержит сахар, поскольку тогда от него откажется какой-то процент потребителей.

Эксперты Роскачества рассказали, как могут указывать наличие сахара и его заменителей производители. Самые часто используемые названия сахара на упаковке: фруктоза, глюкоза, патока, карамель, а также различные сиропы и нектары. Но также могут использоваться такие наименования, как мальтодекстрин, декстроза, меласса, изоглюкоза, левулоза, турбинадо, цуканат. Также сахар содержит ячменный солод, гидролизированный крахмал, мед. Поэтому, если на этикетке содержится какое-то из этих обозначений, то в продукте присутствует сахар, пишет ТАСС.

Как объяснили эксперты Роскачества, хотя многие сахарозаменители считаются менее опасными, чем сахар, лучше избегать и их, поскольку организму сложно переваривать большинство сахарных спиртов, и поэтому они могут провоцировать проблемы с пищеварением, а также способствовать нарушению обмена веществ.

Стоит учитывать, что сахар может содержаться и в цельных продуктах. Его содержат овощи, фрукты и даже молочные продукты. Но в них также присутствуют клетчатка, полезные для здоровья нутриенты и питательные вещества. Тем не менее, важно контролировать также их употребление, поскольку избыток в рационе любых продуктов с большим количеством сахара может плохо сказаться на состоянии организма.