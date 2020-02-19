В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Скрытое заражение может объяснить причину появления в разных странах больных коронавирусом, которые ранее никогда не были в Китае и не общались с зараженными пациентами. Об этом 21 февраля сообщает газета «Известия».

Вначале нынешней недели в Южной Кореи уже подтвержден 31-ый случай подобного заражения коронавирусом. Руководитель геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что все эти люди, вероятно, были заражены прибывшими из Китая согражданами без ярко выраженных симптомов.

«Можно сделать вывод, что в Корее есть инфицированные, которые распространяют коронавирусную инфекцию, но их по ряду причин не выявляют эпидемиологические службы», — констатирует Волчков.

Ученый допускает, что разные виды этого коронавируса широко распространены в природе. Поэтому тест-системы могут выявлять и другой штамм, генетически близкий COVID-19.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса правительство России ввело временный запрет на въезд в страну для граждан из Китая. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что необходимость в запрете возникла в связи с увеличением нагрузки на медучреждения страны.

А в соседней Украине эвакуировали граждан из Уханя. Как оказалось, прибывшим были вовсе не рады жители села Новые Санжары, где расположен санаторий, в котором будут проходить карантин прибывшие. Митингующие не желали пропускать автобусы к месту обсервации, бросали камни в полицейских и автобусы с людьми, но путь все равно был расчищен.