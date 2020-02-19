В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

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Скрытое заражение может объяснить причину появления в разных странах больных коронавирусом, которые ранее никогда не были в Китае и не общались с зараженными пациентами. Об этом 21 февраля сообщает газета «Известия».
Вначале нынешней недели в Южной Кореи уже подтвержден 31-ый случай подобного заражения коронавирусом. Руководитель геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что все эти люди, вероятно, были заражены прибывшими из Китая согражданами без ярко выраженных симптомов.
Ученый допускает, что разные виды этого коронавируса широко распространены в природе. Поэтому тест-системы могут выявлять и другой штамм, генетически близкий COVID-19.
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса правительство России ввело временный запрет на въезд в страну для граждан из Китая. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что необходимость в запрете возникла в связи с увеличением нагрузки на медучреждения страны.
А в соседней Украине эвакуировали граждан из Уханя. Как оказалось, прибывшим были вовсе не рады жители села Новые Санжары, где расположен санаторий, в котором будут проходить карантин прибывшие. Митингующие не желали пропускать автобусы к месту обсервации, бросали камни в полицейских и автобусы с людьми, но путь все равно был расчищен.
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