Гречка помогает в профилактике онкологии

Сегодня, 09:31

Анна Лисова

0

Image
Гречка помогает в профилактике онкологии
Фото: Из открытых источников

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал об уникальных свойствах гречки. По его словам, этот недорогой продукт не только помогает бороться с лишним весом, но и снижает риск развития онкологических заболеваний.
Гречка в нашей стране очень популярна. Ее используют для приготовления не только основных блюд и гарниров, из гречки делают и сладкое. Но главное, считает диетолог, не в том, что многим нравится вкус гречки, а в том, что она очень полезна. Он советует есть гречку хотя бы раз в неделю и тем, кому она не нравится.

Как объяснил Бобровский, гречка очищает кишечник от продуктов обмена и распада, которые накапливаются в организме. В составе гречки много клетчатки, которая необходима для здоровья нашего кишечника. Выводя из кишечника накопившиеся остатки продуктов распада, гречка снижает риск развития рака. 

«Профилактика онкологии толстого кишечника – это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника», - рассказал Бобровский в интервью радио Спутник.

Гречка поможет также справиться с лишним весом и продлить жизнь. По словам диетолога, одним из неоспоримых плюсов гречки является то, что она дает надолго чувство сытости, но при этом имеет среднюю калорийность. Поэтому гречка защитит от переедания, что немаловажно для тех, кто следит за здоровьем.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

В Роскачестве рассказали, как обнаружить скрытый сахар в продукте

Сегодня, 11:56

Ученые выяснили, как бороться с мигренью

Сегодня, 11:05

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Сегодня, 09:52

Гречка помогает в профилактике онкологии

Сегодня, 09:31

Гастроэнтеролог рассказала о связи между изжогой и раком пищевода

Сегодня, 08:41

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Вчера, 19:49

Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

Вчера, 19:36

5 причин есть сало по утрам назвали медики

Вчера, 08:04

Медики обнаружили необычный симптом рака горла

19-02-2020, 19:58

Врачи назвали ранние признаки рака поджелудочной железы

19-02-2020, 17:52

Доктор Александр Мясников считает, что вирусы могут быть опаснее атомной войны

19-02-2020, 17:50

Медики рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств

19-02-2020, 16:32

Wi-Fi может быть серьезной угрозой для здоровья человека

19-02-2020, 13:56

Американские ученые-медики рассказали, как правильно принимать аспирин

19-02-2020, 09:27

Медики назвали пять ранних признаков рака толстой кишки

18-02-2020, 17:15

Медики назвали продукты, которые могут вызвать выкидыш

18-02-2020, 16:49

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

18-02-2020, 11:14

Риск развития рака повышают плохо вымытые овощи

18-02-2020, 09:51

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

18-02-2020, 09:40

Эксперт назвал эффективный напиток для защиты детей от инфекций

17-02-2020, 12:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle