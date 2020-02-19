Гречка помогает в профилактике онкологии

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал об уникальных свойствах гречки. По его словам, этот недорогой продукт не только помогает бороться с лишним весом, но и снижает риск развития онкологических заболеваний.

Гречка в нашей стране очень популярна. Ее используют для приготовления не только основных блюд и гарниров, из гречки делают и сладкое. Но главное, считает диетолог, не в том, что многим нравится вкус гречки, а в том, что она очень полезна. Он советует есть гречку хотя бы раз в неделю и тем, кому она не нравится.

Как объяснил Бобровский, гречка очищает кишечник от продуктов обмена и распада, которые накапливаются в организме. В составе гречки много клетчатки, которая необходима для здоровья нашего кишечника. Выводя из кишечника накопившиеся остатки продуктов распада, гречка снижает риск развития рака.

«Профилактика онкологии толстого кишечника – это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника», - рассказал Бобровский в интервью радио Спутник.

Гречка поможет также справиться с лишним весом и продлить жизнь. По словам диетолога, одним из неоспоримых плюсов гречки является то, что она дает надолго чувство сытости, но при этом имеет среднюю калорийность. Поэтому гречка защитит от переедания, что немаловажно для тех, кто следит за здоровьем.