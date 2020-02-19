Гастроэнтеролог рассказала о связи между изжогой и раком пищевода

Если игнорировать длительное время изжогу, то можно упустить момент, когда начинается рак.

Гастроэнтеролог Виктория Ковалевич рассказала, что изжога может привести к онкологическому заболеванию пищевода.

Она объяснила, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь развивается из-за заброса содержимого желудка в пищевод. Развивается она в следствии слабости сфинктера, которые разделяет желудок и пищевод.

По словам специалиста, ухудшение состояния сфинктера – это не следствие какой-то одной причины. Оно происходит на фоне неправильного и нерегулярного питания, образа жизни, а также из-за физиологических особенностей человека, пишет Доктор Питер.

Зачастую изжога возникает после того, как человек съедает кислую или острую пищу. Также она может появиться после употребления овощей и фруктов, бобов, газировки и кваса, поскольку этои продукты провоцируют повышенное газообразование.

Если возникает изжога, то следует также убрать из рациона выпечку, свежий хлеб, алкоголь, кофе и шоколад. Слишком горячая и холодная пища тоже может спровоцировать изжогу.

Гастроэнтеролог предупреждает, что эта болезнь, если ее запустить, может развиться в предраковое состояние. Поэтому людям с ГЭРБ необходимо минимум раз в год приходить на обследование к гастроэнтерологу, даже если в течение года никаких проблем со здоровьем не было.

Чтобы снизить вероятность изжоги, следует употреблять пищу 3-4 раза в день, избегать перекусов, голода и переедания. Важно не носить тугие ремни, а также в течение 30 минут после приема пищи не стоит ложиться или наклоняться. Есть следует не позднее, чем за три часа до сна.