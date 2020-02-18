Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

Сегодня, 19:36

Сергей Нилов

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Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака
Фото: Из открытых источников

Главный внештатный врач-онколог Минздрава Коми Андрей Галин назвал основные факторы развития рака. По мнению специалиста, это несоблюдение здорового образа жизни, в том числе неправильное питание, употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и отсутствие физических нагрузок. 

«Риск заболеть снижается, если вы физически активны, правильно питаетесь, избегаете употребления алкоголя, наркотиков, не курите», — цитирует Андрея Галина PG11.ru.

Врач обратил внимание на то, что растет количество больных агрессивным раком кожи - меланомой. В основном, по причине того, что люди не соблюдают простые правила безопасности.

«Северные люди часто выезжают за рубеж, в страны Восточной Азии, но забывают о защите кожи», - напоминает медик.

Также он обратил внимание на то, что злоупотребление красным мясом спровоцировать развитие колоректального рака. Но некоторые почему-то игнорируют предупреждение и не желают переходить на постные виды мяса в своем рационе - курицу, индейку.

Также врач обратил внимание на то, что некоторыми исследованиями доказано, что развитию онкологии могут поспособствовать нитраты. 

Онколог напомнил, что производственные факторы также повышают риски. К примеру, асбест, который применяют в строительстве, со временем может привести к раку яичников у женщины.

Необходимо помнить, что с возрастом риски развития рака повышаются, поэтому пожилым людям надо особенно тщательно заботиться о своем здоровье. Возраст, по мнению врача, один из неуправляемых факторов развития злокачественного новообразования.

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