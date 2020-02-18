Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

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Главный внештатный врач-онколог Минздрава Коми Андрей Галин назвал основные факторы развития рака. По мнению специалиста, это несоблюдение здорового образа жизни, в том числе неправильное питание, употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и отсутствие физических нагрузок.
Врач обратил внимание на то, что растет количество больных агрессивным раком кожи - меланомой. В основном, по причине того, что люди не соблюдают простые правила безопасности.
Также он обратил внимание на то, что злоупотребление красным мясом спровоцировать развитие колоректального рака. Но некоторые почему-то игнорируют предупреждение и не желают переходить на постные виды мяса в своем рационе - курицу, индейку.
Также врач обратил внимание на то, что некоторыми исследованиями доказано, что развитию онкологии могут поспособствовать нитраты.
Онколог напомнил, что производственные факторы также повышают риски. К примеру, асбест, который применяют в строительстве, со временем может привести к раку яичников у женщины.
Необходимо помнить, что с возрастом риски развития рака повышаются, поэтому пожилым людям надо особенно тщательно заботиться о своем здоровье. Возраст, по мнению врача, один из неуправляемых факторов развития злокачественного новообразования.
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