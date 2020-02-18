Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Сердечный приступ может быть как внезапным, так и «растянуться» во времени.

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов рассказал в интервью газете АиФ о нетипичных признаках инфаркта, которые проявляются, если сердечный приступ «растягивается» во времени.

Предвестниками сердечного приступа могут быть такие нетипичные симптомы, как сонливость, меланхолия. Они возникают на фоне патологического сужения сосудов, из-за чего организму не хватает кислорода. Сонливость и меланхолия – это реакция нервной системы на недостаток кислорода.

Еще одним нетипичным признаком приближающегося сердечного приступа можно считать сбивчивое дыхание. При сбоях в работе сердца дыхание становится прерывистым, поскольку легкие перестают работать нормально.

Кардиолог отметил, что многие пациенты, пережившие сердечный приступ, рассказали, что за несколько дней до него у них возникало ощущение внутреннего холода, появлялся озноб. И это состояние часто сами пациенты путают с ОРВИ.

Мамедов рассказал, что существует также абдоминальная форма сердечного приступа, которая встречается чаще у женщин. Такой сердечный приступ ощущается как боли по всему животу, или под ребрами справа. При этом возникает также изжога, метеоризм, тошнота, а также рвота, не приносящая облегчение.

Также существует астматическая форма сердечного приступа. Он может сопровождаться кашлем с пенистой мокротой розоватого цвета. Человеку сложно лежать, и он хочет принять полусидячее приложение.

Врачи отмечают, что при первых признаках сердечного приступа не стоит затягивать и важно тут же обратиться за медицинской помощью.