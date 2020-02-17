Медики обнаружили необычный симптом рака горла

Британские ученые-медики, которые занимаются изучением онкологии, назвали новые симптомы рака горла. До недавнего времени их не связывали с развитием страшной болезни, но теперь специалисты знают, что нельзя игнорировать боль в ухе.

Длительный кашель, не проходящий в течение трех недель и больше, хрипота, а также боли в горле - повод для того, чтобы заподозрить наличие злокачественного новообразования и провериться у онколога.

С недавнего времени к списку признаков, указывающих на заболевание, эксперты добавили еще один симптом - боль в ухе. Конечно, это может быть отит - он часто появляется на форме простуды. Однако если ушная боль не поддается лечению в течение двух недель, можно говорить об угрозе развития опухоли.

Медики обращают внимание на то, что боль в ушах при раке имеет свои особенности, хотя и перекликается с болевыми ощущениями при отите.

Например, у больного может снизиться слух, а сама боль становится постоянной. В то же время по характеру она может быть острой и жгучей, тупой.

Кроме того, при раке горла боль может проявиться в обоих ушах сразу.