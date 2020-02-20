Врач объяснил, какие продукты и лекарства не сочетаются

Вряд ли сейчас найдется взрослый человек, которому ни разу не доводилось принимать лекарства. Но, важно не только соблюдать рекомендации врача касательно дозировки и времени приема препарата, а также необходимо знать, какие лекарства и продукты нельзя сочетать, чтобы не навредить организму.

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова рассказала изданию Экспресс газета, какие продукты и лекарства не сочетаются.

Она отметила, что действительно, некоторые сочетания лекарственных средств с определенными продуктами питания действительно негативно сказываются на самочувствии человека, могут спровоцировать побочные эффекты или стать причиной аллергии.

Поэтому, к примеру, не стоит при приеме антибиотиков или препаратов для нормализации давления пить алкогольные напитки. Такое сочетание создает дополнительную нагрузку на печень и почки. Также не стоит алкоголь пить, если необходимо принимать парацетамол, поскольку в сочетании с алкоголем парацетамол может спровоцировать почечную недостаточность.

Стоит учитывать, что антибиотики лучше не принимать вместе с молочными и кисломолочными продуктами, поскольку в них содержится много кальция, который ослабляет их действие. Также нельзя принимать с молочными продуктами аспирин, поскольку такое сочетание плохо влияет на слизистую желудка.

Фасоль, шпинат, картофель, томатная паста, соленая рыба, колбаса, ветчина, бананы не сочетаются с препаратами для снижения давления. Такое сочетание может стать причиной сильной отдышки.

А сладкая газировка и обезболивающие, в составе которых присутствует ибупрофен, вместе могут спровоцировать токсический шок. Болеутоляющие также не сочетаются с различными копченостями.

Людям, принимающим препараты от астмы и бронхита, стоит отказаться от чая, кофе и энергетиков, содержащих кофеин, поскольку вместе они негативно влияют на нервную систему.

Яблочный, апельсиновый и грейпфрутовый соки лучше не пить, когда необходимо принимать антигистаминные средства. А при необходимости принимать антидепрессанты, содержащие ингибиторы моноаминоксидазы, лучше отказаться от квашеной капусты и соленых приправ, поскольку такое сочетание может стать причиной повышенного артериального давления.

Врачи рекомендуют запивать любые лекарства чистой негазированной водой. Только в исключительных случаях может рекомендоваться что-то другое, и врач уточнит, если необходимо запивать таблетку другой жидкостью.