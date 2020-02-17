Врачи назвали ранние признаки рака поджелудочной железы

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Рак лучше поддается лечению, если заболевание было обнаружено на ранней стадии. Поэтому крайне важно не упустить момент, когда рак еще не перешел на третью, или четвертую стадию.
Врачи рассказали о том, какие симптомы могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Ведь это онкологическое заболевание довольно долго может не создавать сильный дискомфорт.
Рак поджелудочной железы возникает в связи с бесконтрольным ростом аномальных клеток поджелудочной железы, который ведет к возникновению опухоли органа. Этот вид рака чаще диагностируют у пожилых пациентов, но может он развиваться и у взрослых людей моложе 60 лет. В число факторов развития рака поджелудочной железы ученые включают в том числе наследственность, но отмечают, что наследственные случаи развития рака поджелудочной железы составляют лишь 10%.
Специалистам удалось выделить основные признаки, которые могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Это:
- потеря аппетита
- непреднамеренная потеря веса
- желтуха
- боли в животе или пояснице
- тошнота и рвота
- формирования сгустка крови в большой вене, часто в ноге
- увеличение желчного пузыря или печени
Если замечен один или два вышеуказанных симптома, то это не говорит о том, что в организме точно развивается рак. Но и игнорировать симптомы не стоит. Важно обязательно проконсультироваться с врачом, который примет решение о необходимости дальнейшей диагностики.
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