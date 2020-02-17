Врачи назвали ранние признаки рака поджелудочной железы

Рак лучше поддается лечению, если заболевание было обнаружено на ранней стадии. Поэтому крайне важно не упустить момент, когда рак еще не перешел на третью, или четвертую стадию.

Врачи рассказали о том, какие симптомы могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Ведь это онкологическое заболевание довольно долго может не создавать сильный дискомфорт.

Рак поджелудочной железы возникает в связи с бесконтрольным ростом аномальных клеток поджелудочной железы, который ведет к возникновению опухоли органа. Этот вид рака чаще диагностируют у пожилых пациентов, но может он развиваться и у взрослых людей моложе 60 лет. В число факторов развития рака поджелудочной железы ученые включают в том числе наследственность, но отмечают, что наследственные случаи развития рака поджелудочной железы составляют лишь 10%.

Специалистам удалось выделить основные признаки, которые могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. Это:

- потеря аппетита

- непреднамеренная потеря веса

- желтуха

- боли в животе или пояснице

- тошнота и рвота

- формирования сгустка крови в большой вене, часто в ноге

- увеличение желчного пузыря или печени

Если замечен один или два вышеуказанных симптома, то это не говорит о том, что в организме точно развивается рак. Но и игнорировать симптомы не стоит. Важно обязательно проконсультироваться с врачом, который примет решение о необходимости дальнейшей диагностики.