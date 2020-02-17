Wi-Fi может быть серьезной угрозой для здоровья человека

Сегодня, 13:56

Сергей Нилов

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Wi-Fi может быть серьезной угрозой для здоровья человека
Фото: Из открытых источников

Ученые из Foster and Moulder доказали, что Wi-Fi представляет серьезную угрозу здоровью человека. Самое страшное, что человек, находясь в местах, где используется эта технология, может «заработать» эндокринные заболевания, психоневрологические проблемы, а также повреждение ДНК. Об этом сообщают «Дни24».

В ходе исследования было определено, что Wi-Fi оказывает негативное влияние на организм человека из-за особой микроволновой частоты электромагнитного поля (ЭМП), провоцирующей активацию потенциал-управляемого кальциевого канала (VGCC).

Отмечается, что на вторых ролях выступают управляемые напряжением ионные каналы, кальциевые циклотронные резонансы и геомагнитные механизмы магниторецепции.

Электромагнитные поля влияют на молодых людей сильнее, чем на пожилых. Это следует из обобщенных результатов семи исследований, которые проводились ранее. Каждая из работ отличалась от подобной и не содержала доказательств, которые можно считать статистически значимыми.

Для того, чтобы доказать угрозу, исходящую от Wi-Fi, потребуется еще серия масштабных исследований.

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